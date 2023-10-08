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В Израиле проголосовали за пункт «40 алеф», означающий объявление войны

В Израиле проголосовали за пункт «40 алеф», означающий объявление войны

В Израиле проголосовали за пункт «40 алеф», который означает объявление войны. На это указал Telegram-канал «RT на русском».

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Комментарии
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Mark Kapustin
Мне насрать на всех эти пугалкиных и шмакаревичей ,но ты паскуда, следи за метлой , когда говоришь о какой либо нации .
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1 д.
Константин Котельников
Азохнвей, Магик, срать мне на твою жыдовскую душу, ты, обмылок, тухес свой береги, шлемазл.
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1 д.
Mark Kapustin
Тебе бы о своём тухесе озаботиться, ведь бумеранг он такой, обычно возвращается . Герой диванный🤣. И да йух из рта вынь , а то шепелявишь 😂
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1 д.

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