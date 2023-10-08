В Израиле проголосовали за пункт «40 алеф», означающий объявление войны

Mark Kapustin Мне насрать на всех эти пугалкиных и шмакаревичей ,но ты паскуда, следи за метлой , когда говоришь о какой либо нации .

Константин Котельников Азохнвей, Магик, срать мне на твою жыдовскую душу, ты, обмылок, тухес свой береги, шлемазл.