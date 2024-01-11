20+ человек, к которым удача повернулась отнюдь не лицом, а они лишь посмеялись в ответ

Если бы все у нас выходило так, как мы задумали, жизнь была бы слишком предсказуема. И даже если что-то пошло не так и нам не повезло, всегда можно превратить этот случай в повод поиронизировать над выходками судьбы.
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