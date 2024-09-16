Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Экс-глава Владикавказа Махарбек Хадарцев пугает отправкой на СВО

Экс-глава Владикавказа Махарбек Хадарцев пугает отправкой на СВО

Юрий Кот На свадьбе дочери замруководителя Росреестра Москвы жениха пугали отправкой на СВО, если он хоть как-то обидит жену.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Гнать этого ишака пинками в заградотряд в СВО.
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21 час.
В К
Этого мастурбека самого надо туда отправить!
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16 час.
Сергей Догадин
Глядя на его харю я подозреваю что он член &quot; Единой России&quot;,и если это так, то чему тут удивляться.
Ответить
50 мин.

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