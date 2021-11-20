Томские лыжные базы и пункты проката инвентаря откроют зимний сезон 27 ноября

Томские лыжные базы и пункты проката инвентаря откроют зимний сезон в следующую субботу, 27 ноября. Пресс-служба администрации Томска сообщает, что в этот день заработают семь лыжных баз — «Буревестник», «Метелица», «Кедр», «Черемушки», база в Сосновом бору, ТГУ и ТУСУР.