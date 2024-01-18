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Военное обозрение

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Упрощение брежневского СССР и первые признаки деградации

Упрощение брежневского СССР и первые признаки деградации

Номенклатура предпочла притормозить развитие СССР, что его в итоге остановило и привело к «застою» и горбачёвской перестройке.

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