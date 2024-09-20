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Новости экономики России

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Частные инвесторы просят ЦБ устранить налоговый казус при сделках IPO

Частные инвесторы просят ЦБ устранить налоговый казус при сделках IPO, пишет «РБК Инвестиции».Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) опасается, что покупатели акций на трех IPO уже в январе могут столкнуться с начислением НДФЛ на материальную выгоду по формальным основаниям, отмечается в материале.

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