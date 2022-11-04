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Си Цзиньпин призвал Шольца работать сообща для мира и развития

Си Цзиньпин призвал Шольца работать сообща для мира и развития

В условиях неспокойной международной обстановки и хаоса Китай и Германия должны работать вместе, чтобы внести больший вклад в мир и развитие планеты, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в пятницу.

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