Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Насколько я помню для получения статуса иноагента достаточно того что они получают средства из-за рубежа и не важно о...Дум опять ломится...
  • В С
    А чем пЕндосы лучше гейропейцев ? Они вообще всю свою политику всегда строили на лжи.МИД РФ: Не может ...
  • ALEKSANDR LIS
    давно мы не скидывали ига татаро-монгольского за реку Волгу-но можем закинуть и зп Амударью-всех представителей мусул...Дум опять ломится...

Банки, жильё, ипотека, процент: отставить произвол!

Банки, жильё, ипотека, процент: отставить произвол!

Как думаете, товарищи, жильё это социально значимый фактор в жизни семьи? Наверное. Нет, я не считаю, что цены на жильё надо регулировать, как регулируются цены на отдельные виды социально значимых товаров первой необходимости (см.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх