Посольство РФ выясняет наличие россиян в упавших в реку автобусах в Непале

Российское посольство в Катманду выясняет, находились ли россияне среди пассажиров автобусов, которые упали в реку после оползня в Непале, сообщила пресс-секретарь дипмиссии Алена Данилова в беседе с ТАСС.
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