Российские власти подвели первые итоги работы по подъему демографии

В Москве прошла ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «От года семьи — к веку семьи», на которой сообщили об итогах 2024 года по подъему демографии — увеличилось число третьих и последующих детей в российских семьях, выросла ценность семьи среди граждан страны.