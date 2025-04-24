Российские власти подвели первые итоги работы по подъему демографии

В Москве прошла ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «От года семьи — к веку семьи», на которой сообщили об итогах 2024 года по подъему демографии — увеличилось число третьих и последующих детей в российских семьях, выросла ценность семьи среди граждан страны.
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