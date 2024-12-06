Статус города-сада возвращает Алматы - аким

В южной столице продолжается активная реализация программы по масштабному озеленению мегаполиса. Об этом аким Алматы Ерболат Досаев сообщил в ходе сессии городского маслихата, на которой рассматривается проект бюджета мегаполиса на 2025–2027 годы.
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