Статус города-сада возвращает Алматы - аким

В южной столице продолжается активная реализация программы по масштабному озеленению мегаполиса. Об этом аким Алматы Ерболат Досаев сообщил в ходе сессии городского маслихата, на которой рассматривается проект бюджета мегаполиса на 2025–2027 годы.