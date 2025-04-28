Боец Сват сообщил о срыве подвоза боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении

ЛУГАНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Саперы 59-го гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении минированием дорог в тылу противника уничтожили два пикапа, грузовик с боеприпасами, а также бронетранспортер M113, осуществлявший ротацию солдат ВСУ, сообщил ТАСС командир инженерно-саперной роты с позывным Сват.