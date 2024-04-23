РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Сенатор Матвиенко: У РФ готов ответ на изъятие активов и мы его немедленно реализуем

Сенатор Матвиенко: У РФ готов ответ на изъятие активов и мы его немедленно реализуем

Москва заготовила ответные меры на изъятие активов РФ, которые заморожены на Западе и их хотят передать Киеву, законопроектом сенаторы займутся без промедления, сообщила журналистам РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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