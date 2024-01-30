На Украине начался кризис, который поможет наступлению РФ в зоне СВО

Правительственный кризис на Украине, связанный с кадровыми перестановками в окружении президента Украины Владимира Зеленского, осложнит ситуацию для украинской армии и даст возможность России провести наступление в зоне СВО.
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