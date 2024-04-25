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В праздник Фомаида Медуница, отмечаемый 26 апреля, могут присниться вещие сны

В праздник Фомаида Медуница, отмечаемый 26 апреля, могут присниться вещие сны

В праздник Фомаида Медуница, отмечаемый 26 апреля, могут присниться вещие сны Алексей НикольскийПраздник Фомаида Медуница, отмечаемый 26 апреля, несет в себе глубокие традиции и символику для православных верующих.

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