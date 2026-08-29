Прямые рейсы для россиян: новые направления и обновления авиасообщений

Российские путешественники вновь имеют доступ к 42 странам для прямых рейсов, включая Центральную Азию, Ближний Восток, Европу и Африку.
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