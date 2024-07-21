Зеленскому пророчат «Политическое самоубийство»

Фото: news-kiev.ru Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera высказал предположение, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, возможно, придется провести референдум по вопросу о мире.
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