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Региональная Юридическая Служба

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Зеленскому пророчат «Политическое самоубийство»

Зеленскому пророчат «Политическое самоубийство»

Фото: news-kiev.ru Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera высказал предположение, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, возможно, придется провести референдум по вопросу о мире.

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