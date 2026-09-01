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Царьград

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АСИ: Профессиональные знания ускорят рост производительности труда

АСИ: Профессиональные знания ускорят рост производительности труда

Директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно на ВЭФ во Владивостоке заявил, что профессиональные знания сотрудников — ключ к повышению производительности труда.

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