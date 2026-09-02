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За рулем

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Стало известно, при каком доходе банки реально дают деньги на машину

Стало известно, при каком доходе банки реально дают деньги на машину

Российский авторынок переживает смену эпох: весенний кредитный азарт сменился суровой арифметикой. Кошельки заемщиков тощают на глазах, а банки закручивают гайки настолько, что получить заветные деньги на автомобиль становится все сложнее.

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