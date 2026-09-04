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ProCap Financial продала 50 Bitcoin ради обратного выкупа акций

ProCap Financial продала 50 Bitcoin ради обратного выкупа акций

ProCap Financial продала около 50 Bitcoin, направив полученные средства на обратный выкуп более 2% собственных акций.

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