Начался суд над свидетелем по делу бывшего замглавы Минэнерго России о взятке

В Москве судят сдавшего экс-замглавы Минэнерго России по взятке в 227 млн рублей В Мещанском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела экс-директора проекта создания государственной информационной системы ТЭК в Минэнерго России Романа Щербова, давшего показания против бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова.
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