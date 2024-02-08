Начался суд над свидетелем по делу бывшего замглавы Минэнерго России о взятке

В Москве судят сдавшего экс-замглавы Минэнерго России по взятке в 227 млн рублей В Мещанском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела экс-директора проекта создания государственной информационной системы ТЭК в Минэнерго России Романа Щербова, давшего показания против бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова.