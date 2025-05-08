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  • Иван Иваныч
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Ударило Токио: как Япония превратилась в первого русофоба Азии

Ударило Токио: как Япония превратилась в первого русофоба Азии

О причинах антироссийского курса Страны восходящего солнца– обозреватель «Абзаца» Андрей Дмитриев. Посол России в Японии Николай Ноздрев давеча констатировал, что власти страны «делают активные политические и практические шаги, направленные на продолжение нынешней враждебной линии в русле антироссийского курса».

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