«Там токсичный климат». Учёные из Европы всё чаще переезжают в Россию

Карло Нерви, Виктор Вальмиспильд, Дмитрий Фёдоров. Европа усиленно пилит сук, на котором сидит. Огонь русофобии, который разжигают политики и чиновники Старого Света, уже подпалил и научный мир, что подталкивает учёных к решительным действиям.
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