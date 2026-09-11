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Аргументы недели

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В московском метро «зайцы» атаковали помощника депутата Госдумы и журналиста

В московском метро «зайцы» атаковали помощника депутата Госдумы и журналиста

Вчера, 10 сентября, около 19:00 на станции метро «Царицыно» трое молодых людей кавказской внешности устроили аттракцион невиданной наглости.

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