17 путешественников рассказали про уютные города, где осень так хороша, что дальние курорты могут подождать

Осенью не обязательно отправляться в путешествие в дальние дали. Часто буквально в паре часов езды можно обнаружить невероятно уютный городок со старинными улочками и парками, где можно устраивать фотосессии в золотой листве.
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