Проба 2
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Проба 2

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17 путешественников рассказали про уютные города, где осень так хороша, что дальние курорты могут подождать

17 путешественников рассказали про уютные города, где осень так хороша, что дальние курорты могут подождать

Осенью не обязательно отправляться в путешествие в дальние дали. Часто буквально в паре часов езды можно обнаружить невероятно уютный городок со старинными улочками и парками, где можно устраивать фотосессии в золотой листве.

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