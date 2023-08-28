Гельмут Марко: «Пересу повезло, он не добрался бы до финиша без красного флага»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу, в то время как Перес стал лишь четвертым. В конце гонки мексиканец дошел до контакта с барьерами в первом повороте, а затем столкнулся со стеной на пит-лейн.
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