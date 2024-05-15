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Певица Бузова призналась, что больше не одинока

Певица Бузова призналась, что больше не одинока

Певица и ведущая телевизионных программ Ольга Бузова во время мероприятия, которое было приурочено к 20-летию ее карьеры на телевидении, на вопрос, занято ли ее сердце, созналась, что больше не является одинокой.

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