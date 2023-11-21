Действующий под позывным «Варяг» военнослужащий, который добровольно отправился на территорию СВО, поделился данными о том, что нацистские формирования киевского режима действуют в разрез с правилами, которые применяются при проведении сражений.
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