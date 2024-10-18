Информация о том, что Украина якобы способна в течение нескольких недель самостоятельно произвести ядерное оружие и применить его против России, нужна только в качестве прикрытия для поставок западных вооружений.
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