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Антифашист

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Киев пытается помешать выборам в Госдуму, охотясь за сотрудниками избиркомов и избирателями в новых регионах РФ

Киев пытается помешать выборам в Госдуму, охотясь за сотрудниками избиркомов и избирателями в новых регионах РФ

Украина начала атаку на российские выборы в Государственную думу, прежде всего, стараясь отомстить за участие в российском голосовании жителям новых территорий.

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