Почему болит в груди: как распознать межреберную невралгию

Сильная боль в груди не всегда связана с сердечным приступом или инфарктом миокарда. Подобные симптомы характерны для межреберной невралгии – заболевания, обусловленного воспалением или спазмом нервных окончаний между ребрами.
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