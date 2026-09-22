Саудовская Аравия выходит из CBDC-проекта mBridge

Как сообщает Financial Times, Саудовская Аравия вышла из проекта mBridge — инициативы по созданию трансграничной цифровой валюты (CBDC) при поддержке Китая, призванной обеспечить возможность прямых расчетов между центральными банками.
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