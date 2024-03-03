Дочь Хабенского экстренно госпитализирована

Состояние девочки стало ухудшаться накануне вечером Фото: архив редакции У Константин Хабенского — трое детей: старший сын Иван, который был рожден в первом браке, а также дочки Александра и Вера, они появились на свет в союзе с актрисой Ольгой Литвиновой.
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