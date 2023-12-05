В Госдуме попросили СК и Роскомнадзор проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ с просьбой проверить сериал “Слово пацана” на наличие пропаганды опасного образа жизни для подростков.
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