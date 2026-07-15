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Honda, Yamaha, Kawasaki: какие марки доминируют на вторичном рынке мототехники в 2026 году

Honda, Yamaha, Kawasaki: какие марки доминируют на вторичном рынке мототехники в 2026 году

Рынок подержанных мотоциклов в России показал рост: в мае 2026 года продано 23 тысячи единиц. По данным агентства «АВТОСТАТ», в мае 2026 года россияне приобрели около 23 тысяч мотоциклов с пробегом — это на 20 % больше, чем в аналогичном месяце 2025 года.

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