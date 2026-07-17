Полиция задержала двух армян, веселившихся в храме. И снова: «Мы не хотели, извиняемся...»

Да-уж, история показательна... среди возмущенных этой выходкой, не нпшлось пары крепких мужиков, способных физически обьяснить двум упавшим с пальмы бибизянам, как они не правы. Единственное на что способны, снимать на телефон, и возмущаться в интернете. А потом удивляются, почему мигранты демонстрируют вседозволенность. А чего им бояться, если толпа русских боится вломить двум армянам.

Виталий Сорокин

Наша беда, что мы даже не поняли, когда из Великороссов. мы превратились в нищебродов в своей Стране...Приходишь на рынок и создаётся впечатление, что попадал на Восточный Базар... сплошная черножопасть, перекупы и спекулянты той же носатости...Люди боятся в МВД обращаться, всё продано и куплено...Думал, что нам хватило..., что поняли после Чечни...Хрен Вам всем... , будем и дальше танцевать на этих граблях! В воюющей Стране вякают нацмены, кланы, диаспоры...Страшно, но видимо остался один выход - зачищать эту гниль хирургически! Удивительно, что за стеной этого не понимают или сдались...Кого выбирать будем осенью, Россияне???