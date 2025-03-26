Где в нашем организме живут микробы, кроме кишечника

Когда мы слышим слово «микробы», первым делом вспоминаем о кишечнике. Однако микроорганизмы обитают практически во всех уголках нашего тела, формируя сложные экосистемы, которые играют ключевую роль в здоровье.
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