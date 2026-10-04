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Депутаты бегут из Киева, Львов – в страшной опасности: эксперты о ситуации на Украине

В украинском экспертном сообществе обсуждают, усидит ли Зеленский в надёжном советском бункере или сбежит (эвакуируется) на Западную Украину вслед за депутатами Верховной Рады.

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