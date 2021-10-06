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В ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ

В ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ

Пять государств ЕС – Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция – призвали организовать расследование причин рекордного роста цен на газ в регионе, пишет РИА Новости со ссылкой на совместное заявление министров экономики и финансов этих стран.

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