Число промышленных роботов увеличилось в 2,5 раза за два года в России

В Москве 24 июля были обнародованы данные о резком увеличении числа промышленных роботов в России. Согласно сообщению госкорпорации Ростех, опиравшемуся на исследование входящего в её состав холдинга «Росэл», за два года парк таких устройств вырос в 2,5 раза.
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