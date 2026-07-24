Число промышленных роботов увеличилось в 2,5 раза за два года в России

В Москве 24 июля были обнародованы данные о резком увеличении числа промышленных роботов в России. Согласно сообщению госкорпорации Ростех, опиравшемуся на исследование входящего в её состав холдинга «Росэл», за два года парк таких устройств вырос в 2,5 раза.