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Глава Минфина Франции заявил о серьезных последствиях выборов в парламент

Глава Минфина Франции заявил о серьезных последствиях выборов в парламент

REUTERS/Hannah McKay Последствия выборов в парламент Франции станут самыми серьезными в ее истории. Такую оценку результатам голосования дал министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр"Эти парламентские выборы будут иметь самые тяжелые последствия в истории Пятой Республики", – Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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