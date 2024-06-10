Глава Минфина Франции заявил о серьезных последствиях выборов в парламент

REUTERS/Hannah McKay Последствия выборов в парламент Франции станут самыми серьезными в ее истории. Такую оценку результатам голосования дал министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр"Эти парламентские выборы будут иметь самые тяжелые последствия в истории Пятой Республики", – Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.