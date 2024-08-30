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Над регионами России за ночь сбили 18 дронов

Над регионами России за ночь сбили 18 дронов

Атаке подверглись четыре регионаВ ночь на 30 августа средства ПВО сбили 18 беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны.

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