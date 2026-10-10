Peter Krause's First Starring Role Was In This Forgotten '90s Legal Drama

Peter Krause has starred in several notable TV shows over the course of his career, but he got his start in a legal drama that flew under the radar.
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