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Царьград

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«Крылья Советов» проиграли «Балтике» в Кубке России со счетом 0:2

«Крылья Советов» проиграли «Балтике» в Кубке России со счетом 0:2

Голы Голенкова и Кирша принесли калининградской команде победу в матче, прошедшем 14 октября на «Солидарность Самара Арене».

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