Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Министр обороны С...
  • Eduard
    Вся их "солидарность" преступная,стадное!Туск: ближайшие н...
  • Eduard
    Запад основан на лжи!Туск: ближайшие н...

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 4 безэкипажных катеров в Черном море

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 4 безэкипажных катеров в Черном море

В акватории Черного моря ночью были уничтожены четыре безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ.«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова», — отметили в ведомстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх