Минобороны РФ сообщило об уничтожении 4 безэкипажных катеров в Черном море

В акватории Черного моря ночью были уничтожены четыре безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ.«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова», — отметили в ведомстве.