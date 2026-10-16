В московском Театре на Страстном 15 октября прошёл закрытый показ моноспектакля «Я такой же, как ты, хулиган».
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