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Владимирские новости

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Инфляция во Владимирской области выросла

Инфляция во Владимирской области выросла

В мае этого года инфляция во Владимирской области выросла. Об этом сообщили в Банке России. По каким причинам произошел рост инфляции, какие факторы повлияли на цены и каковы прогнозы Центробанка на ближайшее будущее?В мае этого года инфляция во Владимирской области выросла до 8,4% с 7,8% в апреле.

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