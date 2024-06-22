В мае этого года инфляция во Владимирской области выросла. Об этом сообщили в Банке России. По каким причинам произошел рост инфляции, какие факторы повлияли на цены и каковы прогнозы Центробанка на ближайшее будущее?В мае этого года инфляция во Владимирской области выросла до 8,4% с 7,8% в апреле.