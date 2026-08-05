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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мифтахов заработает 90 млн рублей за два сезона в «Шанхае»

Стали известны финансовые условия контракта Амира Мифтахова с «Шанхай Дрэгонс».  Ранее 26-летний вратарь подписал двухлетний договор с клубом.

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