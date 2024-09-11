Росавиация ограничила работу двух аэропортов в Мурманской области

Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Мурманска и Апатитов (Мурманская область). Воздушные гавани временно не принимает и не отправляет авиарейсы из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.
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