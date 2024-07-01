Партия Макрона потерпела поражение в 1-м туре парламентских выборов во Франции, заняв лишь третье место

Во Франции публикуются предварительные результаты первого тура парламентских выборов. Как и показывали социологические опросы до проведения голосования, предпочтение граждане Пятой республики отдали главным образом партии «Национальное объединение» (RN).
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